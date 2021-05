Voila je me suis acheté un iphone 11 après avoir eu un XR et la je me dis que j'aurais peut être du prendre un 11 pro ou un 12 même si je suis très satisfait du rendu global ca fait vraiment premium compare au XR et le rendu global est magnifique la fluidités n'en parlons pas

mais je sais pas alors je me dis es que je dois avoir des regrets ou pas du tout ??