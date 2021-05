Hello Gamekyo,Voici un bon plan pour ceux qui veulent se lancer dans Legend of Heroes sur PS4.Les 3 premiers épisodes sont en vente sur eBay et Amazon.The Legend of Heroes I (langue anglaise - jamais trad en Fr) : https://www.ebay.fr/itm/254721356002 20€ avec le code "PARTENAIREPME21"The Legend of Heroes II (langue anglaise - jamais trad en FR) : https://www.ebay.fr/itm/254345569163 20€ avec le code promo "PARTENAIREPME21"The Legend of Heroes III (FR avec voix JAP) : https://www.amazon.fr/gp/product/B07NRHS623/ref=ox_sc_act_title_1?tag=node-gaming-21&smid=A1NVEK2G2RP3HR&psc=1 20€A noter que pour ceux qui sont sur eBay, il faut les prendre séparément pour que les codes puissent s'appliquer à chaque achat (la réduc ne s'appliquera pas sur le global).