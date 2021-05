Multi machines

Allez, après un Virginia ou j'ai à peine touché la manette, il est temps de reprendre un vrai jeu qui nous fasse taper du boutonChopé avec le gamepass, ce petit titre rétro me faisait envie. Il est temps de le saigner+ Animations bien sympa. C'est propre et fluide.+ Graphs retros entre les 16/et 32bits, colorés et plaisants.+ Durée de vie pile poil pour ne pas devenir lassant.+ Difficulté progressive.+ Jouabilité efficace, ça répond super bien.+ Plein de bonus à trouver.- Peut provoquer une lassitude à la longue, surtout sur le dernier niveau.- Les musiques sont sympa ... mais en fait elles restent trop en tête, ça en devient horrible.-Ca se met à ramer assez régulièrement sur la fin, et sans trop savoir pourquoi (fait sur One X).Au final, TLN est un petit Metroidvania très sympa, pas non plus exceptionnel, mais quand même très bon. Il assure le nécessaire sans faire de folies, en restant à prix correct. Franchement pour les fans du genre, il vaut le coup. Pour les autres, testez avant !!