Rah je sais pas pourquoi mais ils dégagent TOUS un truc dingue.Déjà, c'est pas du numérique (époque oblige) donc le dessin me semble moins "froid". Surtout la bande son et le chara design, les perso sont adultes.C'est dommage aujourd'hui de pas trouver beaucoup d'anim avec des adultes...Si vous avez des propositions, je prends.Plus généralement, City Hunter me semble juste indémodable. Les années 80 sont passées mais le perso est si charismatique que le temps n'a aucun effet sur lui.