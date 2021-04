Petit débat du soirVoila 13 ans que le préquel de Final fantasy 7 est sortie.Le petit trailer [video]https://www.youtube.com/watch?v=p5D-8HDazuw[/video]Personnellement j'ai adoré, voire mieux que le remake de l'année passé.De très bonne idées dans le gameplay, les musique au top, et ont s'attache très vite a Zack et aux autre perso.J'espère vraiment un jour le revoir sur notre petite ps5Et vous ?

Like

Who likes this ?

posted the 04/28/2021 at 07:33 PM by sieu69