pour les gamers patient et assez space !voilà la simulation d'amarrage de la capsule dragon avec son interface tactile , c'est l'éxact !soyez patient et déterminer .cette interface est utilisé en cas de probléme et donc géré par un humain !depuis peu les amarrages se font en automatique .[url]shanemielke.com/work/spacex/crew-dragon-displays/[/url]et voila le lien de la simulation :

Who likes this ?

posted the 04/23/2021 at 09:01 AM by mafacenligne