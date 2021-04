Coup de massue aujourd'hui, l'information vient directement de Bloomberg et affirme que l'entreprise américaine aurait annulé son futur MMO inspiré du seigneur des anneaux en développement depuis 2019Cela serait du à un conflit avec Tencent qui a acheté l'éditeur du jeu, Leyou Technologies Holdingset, et aurait eu pour conséquence de couper cour au développement du dit jeu.

posted the 04/17/2021 at 08:46 PM by kratoszeus