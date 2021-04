Salut à tous,Pour info et pour les fans de Bleach, la licunence va faire son incursion sur PS4 sous la forme du portage du gacha game Bleach Brave Souls, jeu développé par K Lab et qui fait l'objet de fréquentes mises à jour ...Comme pour sa forme de base -à savoir un free-to-play mobile, le jeu arrivera également sous cette forme sur console...Petite entrée certes mais assez notable car depuis l'opus sur PS3 de qualité inégale et qq représentants du manga dans le Bs fighting Jump Force, la licence avait fait peu parler d'elle en Occident...En attendant la sortie d'un pur produit sur consoles de salon (probalement dans le sillage de l'adaptation en anime de l'arc final), les fans pourront donc satisfaire leur faim surtout que Brave Souls couvre tous les arcs, les films et meme la série de romans Fear Your Own World se déroulant après la fin du manga , est riche en missions...Voici la vidéo d'un you Tubeur par laquelle j'ai appris l'info ce matin