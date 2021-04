Ni no Kuni: Cross Worlds commence aujourd'hui la campagne de pré-inscription au Japon et en Corée du Sud.

Il semble que les joueurs possédant des numéros de téléphone à Taiwan, Hong Kong et Macao puissent également se préinscrire au jeu via son site officiel.

Les joueurs peuvent profiter de la musique de ce TVCM mettant en vedette le grand compositeur japonais Joe Hisaishi, l'orchestre philharmonique de Tokyo et le nouveau choeur du théâtre national dans le jeu !



Le jeu sortira officiellement le 30 juin au Japon et en Corée du Sud.

