Adepte des jeux horrifiques, et de l'ambiance Lovecraftienne, c'est avec joie que je me suis lancé dans le Call of Cthulhu dernier cru !! Je suis parti du principe qu'il ne s'agissait pas d'une grosse prod, du coup je m'attendais un peu à tout niveau résultat !! Verdict+ L'ambiance vraiment sympa. C'est crapec, glauque par moment, l'ensemble visuels + bande son fonctionne nickel, ... bref, j'ai vraiment adoré ce côté là !!+ Level design linéaire. Alors pour certains ce sera un énorme défaut, mais à une époque ou quasi tout les jeux lorgnent sur les mondes ouverts, ça fait vraiment du bien d'avoir un titre qui revient un peu aux bases. Perso j'ai grandement apprécié.+ Bande son excellente. Les musiques collent parfaitement au ton, et sont vraiment bonnes. Alors certes, ça manque un peu de variété, mais ce n'est pas non plus comme si le jeu proposait différentes ambiances ou décors.+ L'histoire vraiment plaisante à suivre. Pour ceux qui ont lu les livres, c'est plutôt respectueux des situations données, et ça suit la logique de chaque histoires !!+ L'arbre de compétences assez sympa dans son principe car il influe réellement sur certaines parties de l'histoire et les questions que l'on peut poser.+ Bonne rejouabilité, en partie du à l'arbre de compétences. On sait en faisant la première partie que l'on a loupé telle ou telle chose car on avait pas les compétences nécessaires, du coup on a envie de recommencer en changeant les priorités d'évolutions. De plus le jeu n'est jamais vraiment chiant, ce qui accentue encore cette envie de recommencer une fois fini !!+ Durée de vie correcte. Bon ce n'est pas non plus l’opulence, il suffit de 7 ou 8h pour en voir le bout, ça aurait pu être plus long, mais au moins le jeu n'est jamais lassant !! Tout s'enchaine correctement et on le finit sans s'être ennuyé un instant.- Réalisation qui assure juste le strict minimum (je suis sur Xbox One X). Concrètement, c'est assez cubique par moment, certaines textures sont assez vilaines, mais l'ensemble reste correct. Bon je temporise en me disant que ce n'est pas non plus une grosse prod, mais un tit effort supplémentaire n'aurait pas été du luxe. Pas de soucis pour l'animation qui elle reste fluide.- IA aux fraises pour le peu où il y en a. Les petites séquences d'infiltration en sont du coup ultra basiques, à la fois sans challenge, et à la fois punitives sans que l'on ne comprenne vraiment pourquoi (genre l'ennemi qui vous suit et va directement là où vous êtes planqués comme s'il vous voyait au travers des murs).- Quand même vraiment limité en terme de liberté. J'ai beau préférer les jeux couloirs, là par moments, on sent vraiment que l'on ne peut rien faire de plus que suivre une unique ligne.- Le jeu d'acteurs correct mais pas non plus fabuleux. Sans être catastrophique, il manque un peu de naturel.Petite production dans l'âme, à contre-courant des jeux actuel, ce Call of Cthulhu fait grandement plaisir. Il s'agit d'un jeu simple d'accès, simple dans son gameplay, assez linéaire, mais avec une ambiance et une histoire qui se laisse découvrir avec grand plaisir. Perso j'ai beaucoup aimé cette production certes limitée, mais efficace dans son domaine. A titre de comparatif, il m'a beaucoup fait penser à un autre jeu que j'ai aimé : Murdered Soul Suspect. Un petit plaisir qui m'a d'ailleurs tellement plu que je me suis lancé dans son concurrent direct après l'avoir fini : The Sinking City.