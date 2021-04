Bonjour à tous. Ce matin j'ai voulu tester un jeu qu'on m'a donné, et après moult test je me rend compte qu'aucun de mes anciens jeux ne fonctionne sur aucune de mes 3 PlayStation 2.... Je n'en ai jamais entendu parler par le passé mais il y a pas un défaut connu avec le lecteur des ps2 ? Pas normal que les 3 consoles soit mortes, en 2018 elles fonctionnaient parfaitement.

Who likes this ?

posted the 04/13/2021 at 09:58 AM by lautrek