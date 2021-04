Je me demandais si parmi la communauté gamekyo se trouvait des joueurs de Mobile Legends (Bang Bang) un MOBA sur mobile?

C'est un MOBA vraiment sympa, que je trouve beaucoup plus dynamique et nerveux que LoL.

J'y joue depuis plus d'un an (essentiellement Tigreal donc tank, et mage ou combattant).

Si vous souhaitez jouer quelques parties avec moi ce serait avec plaisir.

Mon pseudo: SaintSaga