On l’évoquait hier, le studio Daybreak Game est en passe d’être racheté par le groupe suédois Enad Global 7 AB, pour un montant de 300 millions de dollars. Un montant élevé au regard des résultats financiers du développeur (31 millions sur l’exercice 2020), mais justifié par le portefeuille de licences de Daybreak. Et comme on pouvait l’imaginer, Enad Global 7 entend valoriser ces licences.



Portefeuille de Daybreak Game : nombre de joueurs

Dans les documents présentant son projet d’acquisition à ses investisseurs, Enad Global 7 précise quelques-uns de ses projets d’avenir. Parmi les données que le groupe communique, on retient notamment qu’à ce jour, DC Universe Online est le MMORPG le plus populaire du catalogue de Daybreak Game – fort de 419 000 joueurs actifs chaque mois (pour 40 000 abonnés) et d’un chiffre d'affaires de 26,7 millions de dollars sur l’exercice. À titre de comparaison, EverQuest attire 82 000 joueurs chaque mois (pour 66 000 abonnés) et a engrangé 11,5 millions de dollars au cours de l'exercice.



On comprend dès lors qu’Enad Global 7 ait pour projet de pérenniser l’exploitation du MMO de super héros, notamment au travers d’une remise aux goûts du jour complète.

Prévu pour le quatrième trimestre 2021, cette refonte promet « une modernisation des graphismes, une mise à jour des principales mécaniques du jeu et l’ajout de nombreux contenus pour capitaliser sur le cycle de croissances de la nouvelle génération de consoles ». On le sait, DC Universe Online est déjà distribué sur PC et consoles (PS4, Xbox One et Switch), et le MMORPG fera manifestement l’objet d’un portage sur PS5 et Xbox Series X|S, tout en profitant des atouts technologiques des nouvelles consoles.

Et pour mémoire, Enad Global 7 prévoit aussi le même type de traitement pour Lord of the Rings Online, afin de valoriser aussi la licence du Seigneur des Anneaux.

J'y ai pas jouer depuis la PS3 ! A l'époque je mettais 3 jours avant de pouvoir finir le téléchargement du jeu completEn tout cas si le résultat est au rendez-vous, je me lancerai de suite !