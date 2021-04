Bonjour, en ce moment je suis à fond dans Sword Art Online



(J'ai regardé SAO1 et SAO2 sur Netflix) et j'ai fini Gun Gale Online il y a quelques jours, en ce moment je suis sur Wakanim et j'ai début SAO: Alicization, j'aime bien et l'animation est top!



J'ai même pris le jeu Fatal Bullet (sans être ouf c'est pas mal quand tu kiffes la licence) et j'ai testé la démo du dernier sur PS4 (que je joue sur la PS5, bref.)



Mais j'ai une question, en dehors du film prévu cette année, il y aura t'il une suite a Alicization en anime ou est-ce la dernière saison et donc fin de cette licence ? Ou est-ce qu'il y a quelque chose de prévu après ?



Merci d'avance!