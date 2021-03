Moi qui ne suis pas chronophage d'internet et autres réseaux; je viens de tomber sur une chaîne bien léchée qui traite de. Et ça, j'en redemande.Si vous aussi vous avez été séduit, faite comme moi, abonnez vous.

Signal Star Wars conçoit des uchronies en plus du classique de ce genre de chaîne. La présentation m'a beaucoup et pourrait vous séduire.Bon, je vous laisse regarder une de ses vidéos sur le thème de:

Who likes this ?

posted the 03/14/2021 at 10:13 AM by kidicarus