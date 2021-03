Je poursuis ma (re)découverte des jeux Satellaview les plus connus, et après mon article sur BS Zelda , au tour de BS F-Zero 2, une fausse suite du F-Zero original qui n'a pourtant pas encore livré tous ses secrets !, la version "Practice", accessible et immédiatement jouable sur émulateur.F-Zero, sorti au lancement de la Super Nintendo, a popularisé les jeux de course futuristes, avec ses graphismes en mode 7, son ambiance, ses musiques marquantes ainsi que l’emblématique Captain Falcon, qui est finalement davantage connu pour sa présence continue dans la série Super Smash Bros. Sur SNES, ce jeu mythique laissa ensuite la place à Super Mario Kart, mais la série n’allait pas s’éteindre : en 1997, un épisode en 3D est effectivement en cours de développement sur Nintendo 64, mais avant même d’avoir droit aux premières présentations de ce jeu, les joueurs nippons ont eu le privilège de jouer en 1997 à plusieurs F-Zero sur un support exclusif au Japon : le Satellaview !Sorti en 1995, le Satellaview est une extension de la Super Famicom, fruit d’un partenariat entre Nintendo et la société St. GIGA, une entreprise japonaise de radio par satellite. Il s’agit simplement d’un modem logé sous la console, qui capte donc les émissions diffusées pour cette extension par satellite (ce qui supposait d’avoir l’installation adéquate), la programmation étant communiquée via des magazines., selon une certaine programmation (comme les BS Zelda). La plage horaire « Soundlink » signifiait que le jeu diffusé n’était accessible qu’à ce moment-là, la transmission des musiques remixées ainsi que des voix se faisant en direct et n’étant pas sauvegardées dans la cartouche BS-X, contrairement aux données de jeu.Car quelles que soient les ROMs en question, il ne s’agit pas de vraies suites à F-Zero, mais plutôt d’extensions. On retrouve en effet les mêmes graphismes en mode 7 et la même maniabilité, mais pas les mêmes véhicules.BS F-Zero Grand Prix (version Satellaview du F-Zero original) et BS F-Zero Grand Prix 2 (avec des nouveaux circuits) seront donc proposés sur la plage horaire Soundlink, tandis qu’une version Practice de BS F-Zero Grand Prix 2 pouvait être jouée durant la plage horaire régulière.– communément appelée tout simplement BS F-Zero 2 – diffusée en juin 1997 : la ROM la plus connue, la plus accessible, ainsi que celle qui apporte des nouveautés sur un plateau. Si elle a pu fonctionner aussi bien (et aussi rapidement), c’est parce qu’il s’agit d’une ROM BS de type « regular », diffusée sur la plage horaire la plus longue et accessible sans attendre une quelconque programmation.L’arrêt des diffusions de jeux Satellaview en 1999 aurait dû entraîner la perte de toutes les données des jeux BS, mais ces derniers étaient en fait téléchargés et stockés dans la cartouche BS-X. Dans le cas des jeux « regular », qui ne disposaient pas de données additionnelles comme des musiques ou des voix, l’extraction des données a permis de les récupérer aisément., qui remplacent les 4 du F-Zero original. Une petite présentation de ces véhicules s’impose: Une bonne accélération, une excellente vitesse de pointe, une maniabilité idéale et une bonne solidité, ce bolide est de loin le plus complet. S’il avait des boosters plus puissants, ce serait même le bolide ultime !: Le plus rapide et disposant des boosters les plus puissants, ce véhicule très lourd est toutefois dur à piloter, et fragile au surplus. Pour les experts et les chronos sur les circuits de vitesse.: Très léger mais très solide, ce bolide est une vraie savonnette. Son accélération tonitruante permet toutes les fantaisies en course, effets garantis sur les pistes à faible adhérence !: Ce bolide lourd et solide présente les caractéristiques les moins intéressantes, avec une vitesse de pointe assez bonne, mais une accélération médiocre et une maniabilité moyenne.Évidemment, dommage de ne pas retrouver les Blue Falcon et autres dans ce jeu, d’autant qu’il propose 5 nouveaux circuits regroupés dans une Ace League. Cette nouvelle coupe propose en effet des courses intéressantes, alliant vitesse et technicité.Même s’il s’agit d’un plaisir de courte durée, ce BS F-Zero Grand Prix 2 complète utilement F-Zero, qui ne disposait que de 15 circuits. Si seulement on pouvait participer à cette Ace Cup avec les véhicules originaux… Et si seulement on pouvait même regrouper tout le contenu de ce BS F-Zero Grand Prix 2 dans F-Zero pour en faire une version ultime…Eh bien certains bidouilleurs se sont aussi posés ces questions et proposent de nombreux patchs pour tous les motivés qui aiment trafiquer des fichiers. On trouve donc toutes sortes de hacks, dont un patch pour mettre les bolides du F-Zero original dans BS F-Zero Grand Prix 2, mais aussi le mod ultime, F-Zero Final, qui intègre tout le contenu : 8 véhicules et 20 circuits en tout !, mais c'est une présentation complète de BS F-Zero Grand Prix 2... Enfin, d'une des variantes de BS F-Zero Grand Prix ! Il en reste encore deux à découvrir dans l'article complet, et l'une demeure d'ailleurs introuvable à l'heure actuelle. La belle affaire ? Si seulement elle ne comportait pas 5 circuits complètement inédits !C'est à lire sur gameforever.fr : https://www.gameforever.fr/bsfzero2.php