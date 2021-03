Avec un peu de retard, AMD annonce sa Radeon RX 6700 XT !La RX 6700 XT possède :- 40 unités de calcul (contre 60 pour la RX 6800 et 72 pour la RX 6800 XT)- 12 Go de mémoire GDDR6 sur un bus de 192 bits. - 96 Mo d’Infinity Cache.- Une fréquence jeu à 2 424 MHz et une fréquence Boost à 2 581 MHz.- Un TBP est de 230 W.La RX 6700 XT vise le 1440p et selon AMD, elle sera plus puissante que la RTX 3060 Ti et proche d'une RTX 3070 en termes de performance en 1440p et sans RT.Cependant, attendons les tests indépendants pour vérifier cela.AMD a également profité pour annoncer l’extension de son SAM (Smart Access Memory), aux processeurs desktop Ryzen 3000 sous architecture CPU Zen 2.La RX 6700 sera annoncée ultérieurement.