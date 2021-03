Suite de mon article consacré à BS Zelda, avec un volet épisodique encore plus méconnu :Début 1997, un certain Zelda 64 focalisait l’attention et en aurait encore pour quelques temps avant de sortir sur N64. En Occident, la SNES faisait alors déjà partie du passé, mais au Japon, les joueurs restaient attachés à leur Super Famicom, et quelques jeux sont encore sortis sur le tard. Sur Satellaview, ils ont même pu patienter avec un autre BS Zelda plus méconnu encore, cette fois basé sur A Link to the Past. BS Zelda no Densetsu – Inishie no Sekiban est ainsi diffusé pour la première fois en mars 1997, toujours morcelé en 4 parties étalées sur 4 semaines.Pour la petite histoire (car cette fois, il y en a une), le jeu se déroule 6 ans après A Link to the Past, dans un royaume en paix. La princesse Zelda pressent toutefois une menace planer sur Hyrule. Link parti vers d’autres aventures, il revient à un nouveau héros ou une nouvelle héroïne venu(e) d’une ville lointaine de prendre sa suite, en récupérant les 8 tablettes de pierre. Mais il ou elle ne pourra venir en Hyrule qu’une fois par semaine, pendant une heure.Voilà comment le système de diffusion du Satellaview s’intègre dans l’histoire, ce qui devait sûrement être très immersif pour l’époque, d’autant que la partie était accompagnée des voix des acteurs encore mieux intégrées au jeu – car plus dynamiques.et l’application des patchs pour le rendre jouable, pour la simple et bonne raison que son format épisodique est l’essence même de ce jeu. Chaque chapitre d’Ancient Stone Tablets démarre en effet à un point différent de la carte d’A Link to the Past, et se conclut par ailleurs par une accroche destinée à faire patienter pour le prochain épisode, jusqu’à l’épisode final.Mais ce format très inhabituel pour l’époque est désormais courant depuis la popularisation des jeux au format épisodique par Telltale (Walking Dead, The Wolf Among us…), aussi je ne doute pas que même les fans de Zelda sauront s’adapter ! Rien n’est également perdu en débutant un nouveau chapitre, puisque la sauvegarde du précédent épisode vous permettra de récupérer tous les objets, tablettes et cœurs récoltés durant l’aventure ; cela devait se faire automatiquement lors de la diffusion du jeu sur Satellaview, mais avec ces ROMs patchées, il faut le faire manuellement en renommant le fichier de sauvegarde .srm.Durant chaque chapitre (ou semaine), vous devez récolter 2 tablettes dans 2 donjons, gardés par des boss d’ALTTP. La carte étant réduite, et les tablettes y étant de plus indiquées, l’exploration ne prendra pas forcément beaucoup de temps, a fortiori si vous connaissez déjà A Link to the Past.La difficulté est donc assez modérée comparée au légendaire Zelda de la SNES, d’autant que différents bonus s’activent en cours de jeu en fonction de l’horloge : bombes infinies, fées, invincibilité, pouvoir magique sorti de nulle part… Là aussi, les voix japonaises prévenaient ces différents événements, et elles sont remplacées dans les ROMs hackées par du texte qui défile assez souvent en bas de l’écran. Si on se demande au départ quand cesse ce blabla intempestif, il est malgré tout utile de le lire pour être tenu au courant des informations importantes, et aussi pour rester fidèle à l’expérience originale.Pas de panique cependant, les 2 donjons de chaque chapitre ne sont pas aussi longs et retors que ceux d’ALTTP, et vous devriez même avoir le temps de vous promener un peu après en attendant la fin du chrono, faire des mini-jeux, rechercher des secrets, louer une pelle pour creuser des trous, ou retrouver une taupe qui peut vous faire gagner plein de rubis. Car oui, ça peut surprendre, mais il faut vraiment attendre le temps imparti pour voir la fin du chapitre et passer au suivant.De plus, un système de score comptabilise vos résultats à la fin de chaque chapitre, et était d’autant plus important lors de la diffusion originale du jeu que St. GIGA pouvait faire gagner de nombreux lots aux joueurs réalisant les meilleurs scores !Ancient Stone Tablets a été diffusé à plusieurs reprises sur le réseau de St. GIGA, et fut même le tout dernier jeu diffusé en 1999 sur Satellaview à la fin des relations entre Nintendo et St. GIGA.Ces ROMs ont été patchées et fonctionneront sur un grand nombre d'émulateurs, mais n'oubliez pas de lire les instructions pour comprendre comment faire correctement fonctionner ce jeu en 4 chapitres.