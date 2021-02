Voici une interview traduite en FR à partir de la traduction anglaise de la source à la fin de l'article.



C'est ma première trad', il doit y avoir des fautes, des phrases peut-être pas clair, soyez pas trop sévère avec moi et n'hésitez pas à me reprendre sur la trad !



L'interview concerne FFVIIR Intergrade, FFVII THE FIRST SOLDIER et FFVII Ever Crisis, bonne lecture !



La lumière, les textures, et les environnements sur la version PS5 d’FFVIIRI semblent si réels. Est-ce qu’il y a d’autres zones qui ont vu des améliorations ?



Nomura : Au regard des graphismes, la lumière et textures ont été ajustées, mais nous avons aussi ajouté des éléments de brouillard aux environnements, vous donnant encore plus une expérience immersive en entrant dans le monde. Nous avons aussi un mode qui permet la 4K et tourne en 60fps.



Et à propos des retours haptiques de la dualsense ainsi que l’audio 3D de la PS5 ?



Nomura : Nous avons quelques petites choses qui incorporent les gâchettes adaptatives. Cependant, pour pouvoir utiliser les différentes options de la ps5, nous vous demandons d’attendre le prochain épisode pour profiter de l’expérience.



Le mode photo permet visiblement de changer l’angle de vue de la caméra en jeu. Est-ce que l’on pourra changer la pose du personnage, comme dans KH3 ReMind ? Y a t-il certains critères qu’il faut remplir avant d’utiliser le mode photo ?





Nomura : Non, le concept est différent de KHIII ReMind, et vous ne pourrez pas changer la pose du personnage. C’est plus que simplement prendre un snap pour immortaliser une scène. Vous pouvez utiliser le mode photo immédiatement.



On dirait que l’on va se battre contre Weiss dans le DLC. Pourquoi avoir choisi ce personnage ?



Nomura : Comme le personnage le plus puissant, Sephiroth, est déjà dans le jeu, nous voulions avoir un autre formidable boss à côté de Sephiroth, alors nous avons choisi Weiss. Je suis personnellement curieux de comment se déroulerait pour la première fois un combat avec Cloud contre Weiss. En fait, j’ai même demandé à l’équipe d’ajouter Weiss en boss secret depuis la version PS4.



Vous avez designé le Weiss original dans DoC, mais il était presque nu dans ce jeu. On dirait qu’il porte des vêtements dans celui là.



Nomura : Puisque c’est un boss secret, je voulais le présenter dans une forme de richesse, alors je lui ai ajouté un haut.



On dirait que le combat contre Weiss est dans le simulateur de combat de la Shinra, mais est-ce qu’il sera présent dans d’autres parties de l’histoire ? Comment va se dérouler son combat ?



Nomura : Pour plus de détails sur Weiss, je vous demande d’attendre plus d’informations.



Il y aura un nouveau boss dans le DLC, mais est-ce que ce personnage sera différent de Weiss, comme un autre personnage de la compilation peut-être ?



Nomura : Le nouveau boss dans le DLC de Yuffie est différent de Weiss. Et à propos de qui d’autre va apparaître autre que Weiss, et bien, attendez d’autres informations.



Quel genre de nouveau personnage est Sonon ?



Nomura : Dans FFVIIR, nous avons brièvement mis sur le sujet le fait que l’AVALANCHE de Barret et l’autre groupe d’AVALANCHE sont deux groupes séparés. Yuffie vient à Midgar pour les Matéria, mais elle se retrouve impliquée dans une mission avec l’autre groupe AVALANCHE. En fgros, Cloud, Barret et les autres font leur propre trucs avec leur AVALANCHE pendant que Yuffie et les autres font le leurs séparément. C’est l’essentiel de l’histoire.



Yuffie et Sonon combattent ensemble. Quel genre de bataille est-ce ?



Nomura : Le système de combat sera un peu différent de celui d’FFVIIR, et vous ne pourrez pas contrôler Sonon. Le joueur control Yuffie seulement. En mode Tactique, vous pourrez en revanche donné des ordres à Sonon. Pour les nouveaux éléments de gameplay, Yuffie et Sonon seront capable de se battre ensemble. J’espère que vous apprécierez ce changement léger du système de combat par rapport à FFVIIR.



FFVII THE FIRST SOLDIER



FFVII THE FIRST SOLDIER utilise Midgar comme zone de combat, mais où cet épisode se situe dans l’histoire d’FFVII ?



Nomura : Avec les différentes compilations dans FFVII, le jeu est le premier qui prend place chronologiquement pendant une période ou les SOLDAT n’était pas encore quelque chose mais c’est à propos des cadets SOLDAT et comment le SOLDAT a été établi. L’histoire elle-même n’est pas dense au vu de la nature du jeu, mais il forme la colonne vertébrale de l’histoire du SOLDAT.



Les cadets du SOLDAT ne se battent pas simplement contre des monstres, mais contre Cutter, le Scorpion Sentinel, et d’autres machines de la Shinra. Quelle est la raison derrière ça ?



Nomura : ça fait partie de leur entraînement de SOLDAT. Ils doivent subir diverses situations pour vivre des batailles réalistes.



Pouvez-vous nous donner un aperçu de base des règles de combats ? ESt-ce que ça va dans le sens des victoires du dernier homme debout ? Ou y a t-il des batailles en équipe ?



Nomura : Il y a aussi des bataille solo ou en trio, et le gagnant est la dernière personne ou la dernière équipe restante.



Puisque ce jeu est un BR avec des éléments de RPG, il peut y avoir des joueurs inquiets à l’idée de jouer au jeu puisqu’ils ne sont pas armés pour ce genre. Comment allez-vous faire pour équilibrer ?



Nomura : Une des choses fun du BR est d’augmenter son niveau en collectionnant des objets et subjuguer des monstres, qui sont des éléments de RPG que nous avons ajoutés. Cela permettra au joueurs casuals d’apprécier le jeu également.



FFVII EVER CRISIS



Pour Ever Crisis, les histoires depuis Before Crisis (six ans avant le jeu original) jusqu’à DoC (trois ans après l’original) vont utiliser un système de combat designé spécialement pour Ever Crisis. Est-ce que cela veut dire que Advent Children, qui était un film, sera aussi jouable ?



Nomura : Ever Crisis est fondamentalement comme une sorte d’autre remake d’FFVII Original utilisant une vue d’oiseau (pas compris ? Plan fixe quoi ?) avec des personnages chibi mais qui, aussi, incorporent des corps entiers détaillés désignés pour les parties combats. Ce sera des commandes dans le style RPG. Ce jeu est la réponse à ceux qui disaient aimer les commandes du système RPG.



Les titres sont séparés en chapitre qui permettra d’avoir un jeu libre à jouer. Le contenu couvrira le FFVII Original et ira à travers la compilation d’FFVII et inclura FFVII THE FIRST SOLDIER. A propos de ce que j’ai dis auparavant sur The first soldier, Ever Crisis aura aussi une partie de l’histoire dans ce jeu. En particulier, puisque l’histoire couvre ce qui se passe avant que le SOLDAT ne soit établi, nous avons aussi ajouté une partie sur la jeunesse DU Héros Légendaire. Cette histoire en particulier est un énorme attrape regard (eye catcher, je ne sais pas comment le traduire. Clin d’oeil ? accroche regard ?) et nous avons demandé à Nojima-san d’écrire ce scénario également. Nous espérons que vous avez hâte.



Il y a de nombreuses personnes qui veulent un remaster des autres jeux de la compilation. Plutôt qu’un remaster, cela semble un jeu totalement nouveau, alors pourquoi avoir décidé de tout combiner en un seul ?



Nomura : Le concept de ce jeu est d’utiliser FFVII Original comme une base que les joueurs puissent apprécier. Le FFVII Original, FFVII THE FIRST SOLDIER et FFVIIR sont des entités séparées, alors je ne pense pas que cela enveloppera d’autres jeux de la compilation.



Est-ce que l’histoire d’FFVII sera chronologique ? Ou bien l’histoire depuis Before Crisis qui mène à DoC sera refaite spécialement pour Ever Crisis ?



Nomura : Vous n’aurez pas l’obligation de jouer chaque titre dans son entièreté avant le prochain. Ou plutôt, chaque titre aura ses propres chapitres que vous pourrez sélectionner et jouer. Pensez plutôt comme une chronologie d’FFVII.



Au regard des chapitres, les histoires seront ajoutées comme de nouvelles mises à jour ?



Nomura : C’est cela, de nouveaux chapitres seront ajoutés tous les mois.



Au vu de la partie combat, on dirait que cela reprend le style de combat d’FFVIIR et fait dans un style de commande RPG, mais pouvez-vous brièvement expliquez comment sera le système de combat ?



Nomura : Le système de combat pour FFVII Original était basé sur le système ATB, alors nous allons vers ce style de jeu. Les matérias seront également comme l’original, et les armes, matériaux, invocations et limit breaks peuvent aussi être utilisé, ouvrant davantage le système de combat.



Les nouveaux personnages chibi en 3D tout comme l’art design 2D semblent nouveaux. Qui est responsable des illustrations dans le jeu ?



Nomura : Les illustrations ont été faites par l’art Designer Fujise Lisa. Nous voulions originellement que tout soit fait avec des modèles 3D, mais pour maximiser au mieux l’atmosphère du jeu original, cela représentait des problèmes. Nous avons considéré demander à quelqu'un au sein de l’équipe d’FFVII de faire le character design, mais nous avions beaucoup de choses à faire déjà. Heureusement à ce moment, Fujise est venu nous voir pour nous montrer des design d’avatar pour un nouveau projet, et quand nous avons regardé, nous avons pensé “Hey, est-ce que ce style n’irait pas au jeu ?”. Même si Fujise faisait partie d’une équipe qui travaillait sur un autre jeu dont j’étais impliqué, nous lui avons demandé de nous rejoindre celle d’Ever Ccrisis. Nous avions un nouvel espoir.



Puisque le jeu semble être sur le “story driven”, qu’allez-vous faire pour l'enregistrement des voix ?



Nomura : Nous essayons encore de voir ce que nous pouvons faire sur ça. Puisque je suis impliqué dans un grand nombre de titres, je suis en quelques sortes coincé, et cla vaut pour l’enregistrement des voix. A cause de ça, nous voulions éviter d’avoir à faire des nouveaux enregistrements. Puisque Final Fantasy Ever Crisis utilisera FFVII et d’autres jeux de la compilation comme sa base, nous avons pensé “Pourquoi est-ce qu’on ne met juste pas de voix ?” Cependant, ce sera probablement nécessaire d’en avoir pendant les phases de combats, alors nous considérons comment le faire. Si nous ajoutons des voix, ce sera probablement le minimum.





LE SENS D”INTERGRADE”



Le prochain épisode d’FFVIIR est évidemment très attendu, mais nous avons aussi FFVIIR Intergrade, FFVII TFS en 2021, et FFVII EC qui commence son service en 2022. Avec l’annonce soudaine de 3 nouveaux titres sur les rails, allez-vous être le Directeur et le Concept Design de tous ?



Nomura : Même si nous avons annoncé trois titres différents sur FFVII cette fois, comme je l’ai dis auparavant, j’ai un grand nombre de jeux en ce moment. Comme nous avons déjà FFVIIR comme la base sur lequel travailler et comprendre les types d’améliorations à incorporer, le prochain opus d’FFVIIR sera réalisé par Hamaguchi (co-directeur d’FFVIIR). Je resterais Directeur Créatif pour FFVIIR tout comme les jeux mobiles. Cependant, cela ne changera pas mon implication de base avec la charge de travail, alors je compte sur votre soutien continue.



Puisque votre travail sur les jeux FFVII ne changera pas tellement, vous êtes focus sur dautres jeux également, n’est-ce pas ? Nous avons hâte de les voir ! Avec l’annonce de trois nouveaux titres, pouvez-vous, s’il vous plaît, dire quelques mots aux fans qui attendent également le prochain opus de FFVIIR ?



Nomura : Pour rendre le jeu compatible avec la PS5, il y a beaucoup de choses qui se sont passé dans toutes les directions que nous avons dû traverser. Cependant, notre équipe est incroyablement dédiée et l’ont fait dans les meilleurs délais. Nous aimerions que vous appréciez déjà FFVIIR Intergrade. Au regard du titre “Intergrade”, le FFVII original était appelé “FFVII International” pour les versions améliorées étrangères, alors il rend hommage à ce titre original. Le mot “Intergrade” à le sens d’être “un milieu” qui sert de point médian entre FFVIIR et le prochain épisode. Il veut aussi dire “bouger”, ce qui est un clin d’oeil au passage au nouveau système PS5 et au prochain épisode.



Nous avons aussi inclus un nouveau épisode DLC autour de Yuffie, et il y a du contenu à l’intérieur que vous ne pouvez manquer. Weiss est un ennemi formidable dans le Simulateur de la Shinra.



Aussi, avec le revival de la compil’ d’FFVII à travers “EC et “FS”, j’ai été vraiment surpris quand j’ai entendu de Kitase qu’ils avaient prévus de faire les deux en même temps. Je pensais qu’ils voudraient se concentrer sur un seul à la fois, mais Kitase a dit “Non, nous les faisons en même temps”. Je me souviens même avoir suggéré qu’il devaient réduire leur charge de travail. Cependant, ils étaient tous liés par l’enthousiasme puissant du producteur Ichikawa, et il a dit : “Si nous voulons le faire, nous devons le faire sans aucune perte de qualité.” Cela semblait comme une requête impossible au début, mais nous avons vaincu la bataille et nous sommes arrivés dans le clair (je sais pas comment le traduire xD). Je suis heureux que nous ayons pu annoncé ces titres. NOus allons aussi ouvrir un test bêta pour avoir des retours, alors j’espère que vous avez hâte !



En attendant le prochain épisode d’FFVIIR, j’espère que vous pourrez profiter totalement de ces trois nouveaux titres.