Bonsoir à tous !J'étais entrain de me balader sur Youtube en me réécoutant l'ost de Jet Set Radio vu que j'adore les musiques du jeu et à un moment donné, je suis tombé sur un Album qu'un Fan a fait et franchement j'ai adoré. Du coup je me suis dit que j'allais le partager ici pour ceux qui aiment l'ost de JSR et qui voudraient le découvrir !Passez une bonne soirée et bonne écoute pour ceux qui écouterons !