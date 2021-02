Ayant adoré Little Nightmares, j'ai acheté le season pass rapidement après avoir fini le jeu. L'histoire (en 3 chapitres) nous place dans la peau d'un autre enfant prisonnier - le Runaway Kid, qu'on l'appelle - et se passe en parallèle de l'histoire de Six.

On retrouve donc quelques lieux familiers, mais on visite de nouvelles zones offrant quelques nouvelles mécaniques de gameplay et des énigmes bien mieux travaillées que dans le jeu de base. Mention spéciale aux phases avec les Nomes qui jouent cette fois un rôle majeur dans l'histoire.

De nouveaux ennemis font également leur apparition avec quelques séquences intenses, notamment dans le 1er et le 3ème chapitre. N'hésitez pas à jouer avec un casque si vous le pouvez, afin d'apprécier le travail génial sur l'ambiance sonore. Léger bémol pour le dernier DLC dont l'énigme principale était un peu trop longue à résoudre à mon goût.

À ce propos, la durée de vie de ce season pass est de 3 ou 4 heures, soit la même que celle de Little Nightmares. Enfin, je peux vous assurer que si vous avez apprécié le jeu original, vous allez très probablement aimer cette extension.

C'est donc le membre de Kyoqui remporte le concours pour le petit DLC de Little Nightmares II ! Félicitations à lui !C'est donc surl'extension du premier épisode, que s'est porté le choix de HBen67 pour son avis, que je vous partage ici comme promis !