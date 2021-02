AMD avait brièvement présenté le FidelityFX Super Resolution lors de l'annonce des Radeon RX 6000 qui sera le concurrent du DLSS (Nvidia)Selon ProHardver, une mise à jour des pilotes graphiques Adrenalin d'AMD aura lieu le mois prochain et elle apportera cette nouvelle technologie our doper le framerate et améliorer le rendu de l'image.Apparemment sa seule exigence du côté des pilotes de périphériques graphiques est la prise en charge de l'API DirectML.Pour le moment, on ne sait pas encore si cette alternative du DLSS sera uniquement compatible avec les RX 6000. Et quid des consoles next-gen.