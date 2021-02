Ça y est, on y est enfin, le grand final de Nioh 2, où on remonte au début de la source du mal, là où tout a commencé. Pour une fois ce DLC m'a donné tort : si l'histoire n'y est pas fantastique, elle a au moins le mérite de se laisser suivre.

Malheureusement, le DLC laisse un petit goût amer : il n'est pas spécialement moins bien que les deux autres, mais pour le final, c'est un peu léger. Ce qui frappe, comme pour le premier Nioh, c'est l'absence de nouvelle arme pour cette extension, très peu de nouveaux mobs (hors swap color des ennemis élite), ce qui est fort regrettable tant les niveaux proposés par ce DLC sont les plus beaux de la saga.

Les stages se parcourent toujours avec grand plaisir, le nombre de builds possibles est toujours totalement fou, l'ajout de la 5ème et dernière difficulté va venir agrémenter d'une centaine d'heures supplémentaires les plus fans d'entre vous.

"Oui mais" peut paraître un peu dur, mais il est vrai que pour le dernier contenu du jeu, on aurait été en droit d'attendre un feu d'artifice, et à la place, on n'aura droit qu'à une fête sympathique où tout roule à la perfection, mais sans surprise.

