Je suis actuellement à la recherche d'une barre de son avec Alexa intégré et je voulais me tourné vers la Bose Smart 300 à 399€ dans le Saturn proche de chez moi.Je ne cherche pas quelque chose d'immersifs qui pète du feu de Dieux mais quelque chose de correct. Parmi l'un d'entre vous quelqu'un la possède-t-telle ? Le caisson de basse en option est vraiment indispensable ?

posted the 02/16/2021 at 06:43 PM by link571