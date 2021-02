3 ans après un premier essai marquant, Tarsier Studios est de retour avec Little Nightmares II, un jeu de plateforme aventure toujours baigné dans cet univers aussi violent que lugubre.

Cette suite nous amène à diriger un duo d'enfants désormais en tandem, l'occasion de renouer avec le gameplay de l'inoubliable Ico : vous vous tenez la main, vous faites la courte échelle, vous appelez au loin pour vous prévenir des mille dangers qui se dessinent.

Ponctionnant sans vergogne sa ligne artistique chez Inside de Playdead Studio, Little Nighmares II est beaucoup moins cloisonné et vous fera traverser un monde gigantesque nimbé d'une réalisation artistique et technique impressionnante.

Plans cinéma, éclairages sublimes, composition des décors, travail des plans, sound design, le jeu impressionne côté forme.

Côté fond, c'est moyen : on assiste au retour des problèmes de collisions et de perspectives (avec les morts idiotes qui vont bien), les énigmes sont trop simples et l'histoire trop nébuleuse (cette fin...).

LMII tente des choses, parfois avec quelques ratés et baisses de rythmes, mais aussi, souvent, avec une mise en scène qui confine au brio. Pas un chef d'œuvre, mais un bon jeu.

