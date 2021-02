Salut tout le monde,Aujourd'hui, partons à la découverte d'un jeu à la difficulté relevé, creation de personnage vraiment poussé et début du jeu qui annonce la couleur, Nioh 2 est disponible maintenant sur PC ainsi que sur PS4

Like

Who likes this ?

posted the 02/11/2021 at 05:29 PM by koopastream