Et il ne s’agit pas d’une petite démo ou de quelques niveaux bricolés à la hâte par une équipe amateur, mais bien d’un jeu complet développé par Rare !Pourtant, on savait depuis un moment que ce remaster existait vraiment et était prévu pour sortir sur le Xbox Live Arcade de la 360 (voir dans le Pix’n Love #26). Des visuels avaient déjà circulé officiellement, notamment avec un aperçu du premier niveau (le célèbre barrage), et la réalisation était même annoncée bouclée. Ne restait qu’à conclure l’accord, mais c’est là que ça a coincé. Qui est le coupable ?Toujours est-il que Rare s’était lancé dans le développement de ce remake, certain que le projet était validé, alors qu'il ne l'était pas. Les années ont passé, un remake édité par Activision est sorti d’abord sur Wii en 2010 puis sur PS360 ; et GoldenEye HD – le vrai, celui que les joueurs réclamaient – est resté dans les cartons.Comment en est-il sorti ? Sans doute une autre bonne question, et elle ne sera pas la dernière ! D'ailleurs, la version qui a fuité n'est pas la plus avancée, d'après les développeurs qui ont pu s'exprimer à ce sujet : https://www.commander007.net/2021/des-developpeurs-de-goldeneye-xbla-parlent-du-remaster-annule/ Mais peu importe finalement, le jeu existe bel et bien, et me voilà lancé dans l’émulation de la Xbox 360 pour profiter de ce « prototype » !C’est la partie la plus difficile, finalement. Il faudra télécharger l’émulateur Xenia disponible à cette adresse : https://xenia.jp/ La mise en route n’est pas des plus simples, d’autant qu’il vous faudra un PC très performant d’après le site de Xenia. Je vais quand même rassurer un peu de monde : pour les besoins de GoldenEye HD, mon PC vieillissant a suffi (Processeur Intel Core i5-3330 3.20 Ghz, 8 Go de RAM, Nvidia GTX 650). Il fait du bruit, mais ça marche !Il faut paramétrer l’émulateur avant de se lancer, et je vous renvoie à ce pas à pas (en anglais) sur YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=IFztBBb0CaI&t=295s&ab_channel=UrCasualGamer Pour ma part, je me suis contenté de modifier via le Bloc Notes le fichier « xenia.config » (qui apparaît une fois Xenia lancé une 1ère fois), en ne touchant qu’au code « license_mask » pour inscrire la valeur 1 au lieu de 0. Apparemment, ça débloque la possibilité de lire les jeux XBLA.Ensuite, télécharger le jeu ! Le lien est en bas de post.Pour lancer le jeu, là aussi ce n’est pas évident. A partir de Xenia, il faut ouvrir le fichier « default.xex » dans le dossier du jeu GoldenEye XBLA. Allez-y, cliquez, c’est pas sale ! Si tout se passe bien, le jeu se lance ! Sinon… Bah je pourrai pas trop vous aider, je suis déjà bien heureux que ça marche pour moi !Idéalement, vous avez une manette Xbox 360, One ou Series à connecter sur PC. Xenia la reconnaîtra immédiatement sans avoir à la paramétrer.Le jeu se lance, miracle ! Exactement comme avant (ou presque). Le menu rappelle que le remaster était prévu pour le XBLA, avec la partie « Achievements » vide.Tout y est familier : la musique du menu, le curseur, et la sélection de la mission. Rien n’a été modifié. Mais quand la partie se lance, c’est une toute autre histoire : le remaster peut démarrer !Dans ce premier niveau du Barrage, les graphismes sont donc entièrement refaits, mais le level design reste strictement identique. D’ailleurs, quand j’ai choisi mon niveau de difficulté (Secret Agent, histoire d’avoir un défi un peu plus relevé), j’ai parfaitement reconnu les objectifs. Pas de surprises donc à attendre pour ceux qui connaissent l’original, tout sera strictement à sa place dans ce remaster : la construction des niveaux donc, le placement des ennemis, des armes, des gilets pare-balles…Si vous espériez de la nouveauté du côté de l’IA, ne rêvez pas : elle est elle aussi strictement identique à l’original, bloquée en 1997 (et sur N64).Aucune trahison ne sera faite au jeu original, dans ses très nombreuses qualités mais aussi ses défauts assez nombreux. S’il devait être jugé comme un jeu de 2007, la pilule ne serait évidemment pas passée, et si ce GoldenEye HD avait pu sortir, certains (au hasard… Gamekult !) ne se seraient pas gênés pour le faire remarquer.En 2007, il était déjà le seul jeu James Bond à prétendre à ce statut de jeu mythique.Hormis le premier niveau et le premier passage en Sibérie, qui sont graphiquement très sympas, la mâchoire ne va pas se décrocher bien souvent. Le niveau Statue – qui était une catastrophe – ne s’arrange pas vraiment, avec sa construction anarchique ; le niveau Fregate n’est ici pas terminé (il manque la mer) ; la Jungle est toujours bordélique… Et les niveaux en intérieur (Bunker, Archives, sans oublier le célèbre Facility) ne foisonnent pas de détails. En même temps, James Bond n’est pas là pour faire du tourisme !Je n’ai toutefois pas atteint les niveaux cachés Aztec et Egypt, mais de ce que j’en ai vu sur YouTube, ça a l’air joli.Les personnages ont également été refaits, et leurs visages ressemblent un peu plus aux acteurs, même si de ce côté, c’est pas encore trop ça.; c’est qu’il m’en avait fallu, du courage, pour le terminer en 00 Agent à l’époque ! Très clairement, je ne recommencerai pas cette folie : GoldenEye est dur, pas seulement parce que les ennemis peuvent être très nombreux à la moindre alarme, mais aussi parce que les objectifs à réaliser ne sont pas toujours clairs. J’en avais oublié pas mal, et j’ai parfois galéré pour les retrouver… quitte à échouer. Et en cas d’échec en mission, il faut tout recommencer. Depuis le début. Comme au bon vieux temps ! Eh oui, GoldenEye était vraiment dur, je m’en souvenais, mais ce remaster me l’a rappelé, et ça a vraiment fait mal.Un mode Online était prévu et il est bien présent, mais son fonctionnement dépend ici de l’émulateur. Reste le mode Local, qui propose des bonus. Si on retrouve l’indispensable Facility, les niveaux Dam, Fregate et Depot ont été ajoutés ! Comme j’aurais été heureux d’en profiter à l’époque avec mes potes ! On trouve également quelques paramétrages supplémentaires.Simplement en parcourant ce mode Multi, je peux affirmer sans mal qu’il aurait fait un malheur si GoldenEye avait pu sortir sur XBLA : c’était en 1997 un petit miracle, un ajout de dernière minute bricolé à la hâte qui relève finalement du génie tant il est simple et efficace. Et la formule est intacte !Par contre, pas de bots pour se mesurer à vous, si vous êtes seul et que, comme moi, vos amis de l’époque se sont dispersés aux 4 vents…Dernier détail : il est possible de désactiver les différences de tailles de Jaws et Oddjob !: les graphismes reviennent subitement en 1997, mais pas que : la fluidité aussi ! Autant vous le dire, le rendu est bien dégueulasse, mais cela semble complètement volontaire de la part de Rare, qui présente un rendu d’époque, comme si vous jouez sur une N64 branchée à la télé HD. C’est pas fluide et c’est moche, mais en appuyant de nouveau sur RB, tadaaa ! HD et 60 FPS sont de retour en une fraction de seconde, et sans avoir interrompu la partie : pas de décrochage, rien !D’autres jeux adopteront plus tard ce switch - inutile donc indispensable - entre original et remake, mais à ma connaissance, si ce GoldenEye avait pu sortir, il aurait été le précurseur. C’est en tout cas la preuve que Rare était conscient de l’important potentiel nostalgique de son jeu.Si vous pouvez l’essayer, faites-le ! C’est un morceau d’histoire que nous avons là, un projet que les joueurs ont toujours souhaité, et qui a finalement bel et bien existé.Il ne s’agit pas là d’une version finalisée, et il subsiste quelques bugs. La musique notamment ne s’enclenche pas toujours correctement ; la faute à la ROM ou à l’émulateur ? Mais il faut être conscient de cet état de finalisation concernant certains bugs absents de l’original. Les bugs originaux sont par contre bien là, et ils n’ont volontairement pas été corrigés : si vous voyez un ennemi dépasser d’une porte, c’est normal, et ça aussi, il faut l’accepter.. Je ne vais pas le donner ici, mais je vous invite à faire une petite visite sur gameforever.fr, j'ai laissé le lien en fin de mon post : https://www.gameforever.fr/forum/goldeneye-xbla-prototype-t1390.php