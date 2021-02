Tout comme son aîné, Nioh 2 va nous gratifier de 3 DLC. Le premier se prénomme "Le disciple du Tengu", transposant notre héros dans le passé afin de rencontrer un des premiers chasseurs de Yokai. On ne change pas une formule qui a fait ses preuves.

Le DLC ne contiendra pas de grandes surprises : composé de 2 niveaux principaux et 4 secondaires, il faut compter entre 7 et 10h pour en arriver au bout. Si on peut reprocher une direction artistique ici franchement peu inspirée, le reste est convaincant, avec 3 boss de très bonne facture, dont un dernier qui va relever un peu le défi. Le jeu va aussi proposer une nouvelle arme, “le bâton", pleine de surprises dans son maniement, puisque si on tient appuyés ou non les boutons d’attaque, les animations changent du tout au tout, passant d’un simple bâton à une sorte de nunchaku : perturbant, mais un vrai plaisir à apprendre à manier.

Précisons aussi que ce DLC va proposer le 3ème niveau difficulté du jeu. Pas de surprise donc, et dans la continuité des DLC du premier, il permet d'étoffer le jeu avec également des nouveaux ennemis. Une extension classique (peut-être trop), mais qui prolonge l'expérience de Nioh 2 pour notre plaisir.