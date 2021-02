Daniel Ahmad

@ZhugeEX

Activision says Overwatch 2 and Diablo 4 will not launch this year.



Sounds like Overwatch 2 will come in 2022.

Suite à la publication de leur résultat, le groupe derrière les franchises COD ou Warcraft ont annoncé qu'ils ne prévoyaient pas de sortie du tant attendu Diablo 4 cette année, ni la suite de la fameuse licence Overwatch.Il faudra attendre ou espérer une sortie pour 2022.Mais pour faire mieux digérer la nouvelle, un call of duty prénium est attendu en fin d'année et des remasters de leurs licences sont prévus cette année.Voila voila.