Bonjour à tous !J'ai découvert il y a peu le site Tokyo Snack box qui vend des snacks sucrés/salés que l'on trouvent dans les Combini au Japon.J'ai été emballé par l'initiative de ce jeune Français qui vit la bas et du coup j'ai fais un rapide unboxing de la box de Février que j'ai reçu il y a deux jours.Personnellement ça me replonge un peu la bas et c'est quand même très typique au final, même si se n'est que des snacks de supermarchés finalement.Ils y en a des très bons, et d'autres... disons un peu spéciaux. ^^Mais c'est ce qui fait le charme du truc finalement.Au moins là, on sait ce qu'on mange grâce au livret dans la box.Voici les liens mais il y en a d'autres dans le descriptif de la vidéo.Voila, c'était mon petit coup de cœur du moment et ça fait du bien compte tenu de la période.Pour info je gagne rien avec cet article, c'est juste par plaisir de partager l'initiative et cette découverte.