Star Citizen

Terada est un pilote émérite dans Star Citizen. Ses sessions de jeu consistent, avec ses amis, à faire du rase-mottes à pleine vitesse : il s'agît de survivre le plus longtemps possible, en général aux commandes d'un vaisseau maniable comme un chasseur léger, pour un maximum de sensations.Son expérience de jeu, Terada la partage à travers ses séances de stream de Star Citizen sur Twitch , et a pris l'habitude depuis quelques temps maintenant de les compiler pour proposer des épisodes sur chaîne YouTube.Et voici donc arrivé le sixième épisode de "" :Le résultat est toujours aussi impressionnant tout en ayant un côté reposant. Pour en arriver là, il faut des heures et des heures de vol en jeu et d'ailleurs sa guilde de pilotes est un cercle très fermé qui n'accueille plus de nouveaux membres.