J'ai longtemps hésité à faire ce jeu à cause des avis plutot négatifs sur ce jeu. Après avoir fait les 3 premiers, je me suis dit qu'il était temps de le faire après avoir vu une promo à 7e sur le psn.

Mais vu la déception que je ressens sur beaucoup de jeux, j'ai décidé de démarrer par la démo gratuite qui donne accès à 10h de jeu. J'ai donc fait tout le début tranquillement jusqu'à arriver au moment où la démo se bloque dans le scénario principal.

Et c'est à ce moment là que je me suis dit: Mais qu'est ce qui a bien pu énerver les gens à sa sortie?

Les bugs, je peux comprendre, et y'en a encore où tu dois recharger ta sauvegarde pour débloquer des pnj bloqués.

La tronche des personnages? Autant les races aliens restent assez corrects, autant le personnage principal de base féminin à vraiment une tronche bizarre. Alors que le personnage masculin fait dans le cliché beau gosse mais il est plutot bien fait.

Et donc après avoir passé 7h sur la démo, j'ai acheté le jeu.



Et je le trouve plutot bien pour le moment.



Les plus:

-Les décors magnifiques

-L'histoire qui se suit assez bien pour le moment

-le gameplay assez nerveux

-Le contenu a l'air dément

-le véhicule terrestre bien mieux à manier que le mako



Les moins:

-La tronche du personnage principal féminin

-Quelques allers retours assez pénibles à cause des temps de chargement

-Un gros sentiment de déjà vu par moments (mêmes races, le méchant qui veut conquérir l'univers, les interactions avec les alliés qui se débloquent avec le scénario (donc on peut pas draguer directement qui on veut XD )

-Scanner chaque planète d'un système est un peu long pour peut être trouver un peu de ressources

-Ca manque de menus raccourcis (mails, mode équipe d'assaut etc)



J'ai souvent eu cette impression de jouer à xenoblade X, ce sentiment de découvrir une nouvelle galaxie, de coloniser une planète viable, de parcourir une planète de long en large, de se sentir menacé par un ennemi qui ne veut pas juste survivre mais tout conquérir. Il manque plus que la musique de sawano lol