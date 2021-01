Après un Hyrule Warriors convaincant, Omega Force revient dans l’univers Zelda, et plus précisément celui du cultissime Breath of the Wild, avec un postulat particulièrement alléchant : revivre les événements 100 ans avant ! À la lecture du synopsis, un fan aura déjà lâché son argent !

Le démarrage ne semble pourtant être qu’une nouvelle redite d’une formule éprouvée, mais la touche BOTW prend rapidement le dessus : le joueur voulait traverser les paysages du passé, il est servi !

Mieux, c’est toute l’interface de BOTW qui est ici reprise, et Dynasty Warriors s’efface pour laisser cette déclinaison se concentrer sur sa trame principale.

Les défis annexes s’intègrent donc dans l’aventure, ce qui réduit du même coup la durée du jeu. En contrepartie, la qualité de l’histoire (entièrement doublée avec les mêmes voix en VF) s’en trouve rehaussée, si tant est qu’on accepte ici de ne pas jouer à une préquelle, réservant du même coup de nombreuses surprises.

Les phases avec les créatures divines ne sont pas si amusantes, mais heureusement plutôt jouables et rapidement expédiées.

L’Ère du Fléau réserve donc des dizaines d’heures de bon défouloir dans un univers désormais familier.