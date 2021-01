We definitely have games in development that we’re going to be announcing — it’s fun to ship games

C'est directement par le très sulfureux CEO de Vavle, Gabe Newell, qu'on apprend cette information.Après être revenu au développement de jeu l'an passé avec un jeu VR, Half life: Alyx, quelles autres licences pourrait on voir arriver du studio américain ?Les joueurs rêvent depuis plus de 10 ans d'un Half Life 3, est ce que leurs rêvent vont ils enfin se réaliser ?Les propos de Newell reportés par 1News: