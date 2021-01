Je suis un grand fan de Doctor Who ! J’ai surtout vu la version de 2005 ! J’ai dévoré les saisons Moffat et Russell T Davies mais j’ai du mal avec le style de Chibnall ! Je trouve que Jodie Whittaker est une bonne actrice mais j’ai vraiment eu du mal avec la saison 11 qui est pour moi la pire de la série. La 12 passe un peu mieux mais pas de trop ! Donc je voulais savoir ce que vaut l’épisode spécial Revolution of the Daleks ? Apparemment selon les reviews il pas top … Quelqu’un la vue ?



PS: les spoils ne me dérange pas ^^