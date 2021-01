C’est avant tout une question de physique et d’ingénierie. Nous ne bloquons rien. Nous fabriquons les consoles aussi vite que possible, et toutes les chaînes de montage sont en marche.

J’étais au téléphone avec Lisa Su (PDG d'AMD) la semaine dernière et je lui ai demandé: "Comment pouvons-nous obtenir plus?" C’est une question à laquelle nous travaillons constamment, mais cela ne dépend pas que de nous.

Lors d'un entretient réalisé sur youtube.. Spencer est revenu sur les stocks des ces consoles next gen, dont ces derniers sont épuisés chez de nombreux revendeurs, tout comme la ps5.Spencer déclare ceci:Et oui comme on s'en doute AMD est sous pression, produire les puces pour Sony et sa ps5, pour les puces des Xbox series et leurs propres processeurs, AMD est sur tous les fronts..