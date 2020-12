Torchlight 2

Epic Games Store : Les Soldes

Assasin's Creed Valhalla

Mafia Trilogy

Immortals Fenyx Rising

Watch dogs Legion

Red dead Redemption 2

WRC 9

Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2

The Pathless

Death Stranding

Twin Mirror

Samurai Jack Battle Through Time

Observer System Redux

Spiritfarer

Disco Elysium

Star Wars Squadrons

Star Wars Jedi Fallen Order

Control Ultimate Edition

Disaster Report 4

Pumpkin Jack

Satisfactory

Hellpoint

Maneater

Hades

Windbound

Mortal Shell

Assassin's Creed Odyssey

Assassin's Creed Origins Gold Edition

Bugsnax

Ooblets

Super Meat Boy Forever

Metro Exodus

Far Cry New Dawn

Rogue Legacy 2

Dead Cells

Neon Abyss

Journey to the Savage Planet

Ghost Recon Breakpoint

Ghost Recon Wildlands

Le 14eme et donc l'avant dernier jeu offert par Epic sur leur store en cette période de Noël, n'est autre que :Rappel de la liste de jeux offert :Le 17 Décembre :Le 18 Décembre :Le 19 Décembre :Le 20 Décembre :Le 21 Décembre :Le 22 Décembre :Le 23 Décembre :Le 24 Décembre :Le 25 Décembre :Le 26 Décembre :Le 27 Décembre :Le 28 Décembre :Le 29 Décembre :Le 30 Décembre :A priori : (à confirmer)Le 31 Décembre :---------------------------Retour du Bon de 10€ offert (pour 14,99€ d'achat) à récupérer, ré-utilisable pendant la période des soldes, et cumulable normalement avec les promotions en cours.Voici une liste, non complète (avec l'utilisation du Bon) :