Vu l'actualité assez focus sur les déboires de cyberpunk 2077, et le fait que j'ai parlé un peu des daubes en matière de jeu de baston, j'avais effacé de ma mémoire celui là, "Rise of the Robots", vous pensiez que Cyberpunk était hypé? c'est zéro comparé à la hype et l'engouement autour de ce jeu, tous les magazines de l'époque en faisaient la promo avant la sortie, premier jeu de combat en "images de synthèse" surtout qu'on sortait de Terminator 2 et Jurassic Park au cinéma, qui avaient mis les effets spéciaux en matières d'image de synthèse, à un autre level.Pour en revenir au jeu, il devait sortir sur tous les supports de l'époque (PC, super nintendo, Megadrive, 3DO, philips cdi etc..) avec le PC pour plateforme principale, vu sa capacité graphique un poil plus poussé que ses homologues console, tu voyais les photos dans les magazines tu avais envie de tuer pour ce jeu, sans oublier que toutes les séquences de l'histoire seraient en image de synthèse, comme les projets présentés lors du salon imagina très en vogue à l'époque (ah les années 90 c'était quand même quelque chose). Un ami m'a même confié avoir un poster du jeu dans sa chambre, tellement il attendait ça.Le jeu finit par sortir et c'est la cata dans tous les magazines (papier) de l'époque (on avait pas encore metacritic), il se tape des notes lamentables, on se demande comment est ce possible ? c'est surement un complot et les journalistes n'ont rien compris, je finis par avoir le jeu dans sa meilleure version sur PC, je l'installe, il se lance pas, il m'a fallu bidouiller un peu dans mes fichiers config de démarrage pour libérer un peu de mémoire vive pour le jeu (ah les joies du DOS). Je retente, le jeu finit enfin par se lancer, et on a droit à une super séquence d'intro d'une finesse rarement vue sur PC à l'époque (ouais c'était en 640 x 480, ça fait rire aujourd'hui) et je me dis que ça annonce du bon pour la suite, premier bémol, ma manette n'est pas reconnue, dans tous les cas comme dirait un ami de l'époque "je suis partisan du clavier" le jeu arrive à la sélection des persos, pour le mode histoire, deuxieme bemol on ne peut chosir que le perso principal "cyborg", puis y'a une belle séquence qui introduit le premier adversaire, je me dis que les choses sérieuses vont commencer, et là, c'est la cata, jouabilité merdique, mouvements saccadés, le perso principal a pas plus de 5 coups, et son coup special fait ultra pitié, et la difficulté est mal dosé puisque les adversaires te rentrent dedans direcement, je décide de tenter le versus, avec un pote à deux sur le clavier, pfffffffffff, le joueur 1 se contente du perso principal et le second joueur peut choisir parmi 5 adversaires, ce qui porte à 6 le nombre total de perso jouables, bref un versus tout aussi oubliable pour la maniabilité pourrie, le jeu avait que pour lui ses jolis graphismes, et ses quelques séquences en image de synthèse, même l'animation en jeu était pourrie et là j'ai parlé que de la meilleure version du jeu, imaginez un peu ce que ça devait être sur megadrive et super nintendo qui avaient des capacités inférieures aux PC de l'époque.J'ai tellement été traumatisé par la "pourritude ultra daubesque" de ce jeu que je l'avais occulté de ma mémoire, donc faudrait arrêter de penser que Cyberpunk a hypé les gens pour rien, parce que à coté de Rise of the Robots, c'est du pipi de chat, surtout qu'à notre époque actuelle on a la possibilité de patcher les jeux ce qui fait que Cyberpunk sera surement très bon dans un an, contrairement à Rise of the robots qui sera une daube à tout jamais...