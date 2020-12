La PS5 ne serait pas sortie un peu trop tôt dans la précipitation, ils sont nombreux à le penser, avec le succès les problèmes remontés sont plus nombreux qu'avec un parc moins large, et les utilisateurs font donc des recours au SAV plus importants.Après quelques soucis de drifts sur les sticks analogiques de la Dual Sense, après quelques émissions sonores un peu trop importantes sur le ventilateurs (nous avons vu qu'ils existent au moins 3 modèles différents de ventilateurs, certains se font plus entendre que d'autres), après des soucis liés aux étiquettes posées sur ces derniers émettant une sorte de vrombissement, sans plus parler des soucis liés aux jeux, voilà que sont reportés des écrans verts.Sous PS3 nous avions des Yellow Light of Death (YLoD), sous PS4 nous avions des Blue Light of Death (BLoD), voilà désormais le Green Screen of Death (GSoD) sur PS5.En plein jeu, voilà que la PS5 se fige sur un écran vert, puis reviens brièvement, pour ensuite se figer, puis la console se met en sécurité en s'éteingnant. L'utilisateur doit éteindre en hard la console, la laisser se rafraichir 15 minutes puis la redémarrer, cela ressemble fortement à un problème de surchauffe ou des dommages GPU. A suivre.Ce phénomène n'est pas propre à la PS5 ! Ce phénomène se produit également sur Xbox Series X comme en atteste cet utilisateur qui joue tranquillement à Assassin's Creed Valhalla et qui voit apparaitre quasiment le même problème.Ou encore sur Forza4, CrashBandicoot4, Mudrunner, donc plus particulièrement les jeux tournant en 4K et bénéficiant de l'HDR activé ou désactivé, les utilisateurs rapportent que tout s'est bien passé la première semaine d'utilisation et que désormais ils doivent faire face à des GSOD.