Bonjour la communauté gamekyo !Ça fait un bail que je suis ce qui se passe sur ce site sans jamais m'être inscrit, mais je le fais aujourd'hui car j'ai besoin d'aide et j'espère que l'un d'entre vous pourra résoudre mon problème et peut être celui d'autres également.J'ai acheté spiderman remastered via le jeu miles morales afin d'avoir le jeu en complet pour pouvoir faire les dlc que je n' avais jamais fait sur ps4.Je souhaitais récupérer ma sauvegarde afin de ne pas tout avoir à refaire depuis le début étant donné que cela est possible.Sauf que, comme beaucoup, j'avais bien conservé ma save dans la console mais je n'ai plus le jeu. Et la, avec le système de récupération de sauvegarde mis en place par insomniac je suis banane.Du coup je pensais à une solution si quelqu'un a le jeu avec une ps4 ou une ps5 :Je lui envoi ma save que j'aurai exporté par usb. La personne importe ma save sur sa console à la place de la sienne, l'exporte à nouveau en usb modifié via le jeu, et enfin me l'a renvoi pour que je puisse moi l'importer ! Ouf !Envisageable par quelqu'un du coup ?Merci !