Parmi les nombreux accessoires créés par Nintendo, ROB est sans doute le plus fascinant. Non pour sa technologie, certes audacieuse pour l'époque dans un jeu vidéo, mais pour son histoire. Le robot de la NES est devenu une icône nostalgique cultivée par Nintendo au travers de ses nombreuses productions, au point de faire de lui un personnage à part entière de son univers virtuel.La NES comptait de très nombreux accessoires. Le Zapper figure parmi les plus répandus, le pistolet ayant été un temps vendu avec la console, mais il existait également plusieurs tapis, utilisés soit pour des jeux de course à pied (comme Family Trainer), soit pour des jeux de musique... Sans oublier d'autres plus ou moins utiles, comme le Power Glove (un gant faisant office de manette détectant les mouvements).Le cas de ROB est différent : c'est un accessoire unique en son genre !Robotic Operating Buddy (ROB pour les intimes, et Famicom Robot pour les Japonais) est, comme son nom complet l'indique, un "ami" qui va vous aider dans la progression de vos jeux. Fonctionnant avec des piles, ROB est avant tout une alternative à la traditionnelle manette, qui offre une approche différente dans la manière de jouer et de progresser dans un jeu vidéo. Placé sur son plateau, différent selon le jeu auquel vous jouez, ROB va attraper des objets et les reposer à un autre endroit.L'idée est ainsi de pousser encore plus loin l'interaction avec le jeu, et de faire vivre au joueur des expériences d'un nouveau genre. Concrètement, le robot ne sait tout de même pas faire grand chose, et le fait très lentement. Tout juste tourner légèrement, se baisser un peu pour prendre les objets et les lâcher à un autre endroit. Ne lui demandez donc pas d'engager des conversations avec vous, ni même d'aller ramasser la toupie qu'il a fait tomber une énième fois !En dépit de la complexité de son utilisation, ROB sera un des fers de lance de Nintendo, à travers de nombreuses publicités (magazines et spots télé) soulignant le caractère futuriste de la console.Lors de la première année de commercialisation de la NES aux Etats-Unis puis en Europe, ROB était proposé dans un Deluxe Set, en plus de la console, du Zapper et de deux jeux (Duck Hunt et Gyromite).Le robot était également proposé séparément, vendu avec(ou Robot Gyro), un jeu de plate-formes / stratégie dans lequel le joueur dirige le professeur Hector dans un ensemble de courts tableaux remplis de pièges et de méchants monstres. Dans chaque niveau, le joueur doit récupérer des dynamites avant la fin du temps imparti, tout en évitant de se faire tuer.Des colonnes bleues ou rouges vous barrent toutefois la route… et c’est là qu’intervient ROB ! D'un simple flash d'appareil photo du professeur (actionné par le bouton Start de la manette), ROB se met en route !Il appartiendra alors au joueur de contrôler lui-même les mouvements de ROB et actionner les boutons en utilisant les toupies. Disposées sur le plateau, il faudra les saisir, leur donner de la vitesse en les insérant dans un boitier, les reprendre pour enfin les placer sur un des deux socles, reliés aux boutons de la seconde manette (ouf !), que vous aurez bien pris soin d’insérer à l’endroit spécialement prévu pour elle (naturellement). Dans le mode B, vous contrôlerez uniquement ROB, et devrez aider Hector - somnambule - à éviter les pièges.Hélas, la qualité pour le moins discutable de Gyromite ainsi que l'attrait ludique relatif de ROB ne contribuèrent pas au succès de l'accessoire. En effet, comme je l’ai précisé plus haut, les actions de ROB appuient en fait sur les boutons de la 2ème manette… et devant la lenteur des actions de ROB (chaque flash n'envoyant qu'une seule commande), il sera ainsi tentant d’appuyer sur les boutons de la manette en question à la place du robot.(ou Robot Block) est quant à lui un jeu de puzzle plutôt original. Doté cette fois d’un équipement plus léger que pour Gyromite, ROB aura à sa disposition plusieurs blocs de couleur qu’il faudra lui faire disposer sur son petit plateau de jeu comme indiqué à l’écran.Le joueur dirige quant à lui de nouveau le professeur Hector, et doit actionner les différentes commandes à l'écran (Haut, Bas, gauche, droite, saisir et lâcher). Evidemment, des affreux petits monstres vont s’évertuer à enrayer la mécanique dans le mode Bingo, alors que les modes Direct et Memory consistent simplement à réussir les combinaisons demandées à l'écran.Stack-Up dispose même d’un mode 2 joueurs, où chacun se dispute le contrôle de ROB.A la différence de Gyromite qui peut être jouable sans ROB - même si l'intérêt paraît du même coup très relatif en l'absence des contraintes de gameplay liées au robot -, Stack-Up demande impérativement l'utilisation de ROB avec tous ses accessoires pour être joué. La précision a son importance, car sans tout cet attirail, le jeu seul n'est tout simplement pas jouable.Voilà pour la partie consacrée aux jeux utilisant ROB. La suite de l'article analyse l'échec de l'accessoire, mais revient aussi sur la renaissance virtuelle de ROB.