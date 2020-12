Bonsoir,



Je m'amuse avec ma Xbox Series X et son Gamepass Ultimate depuis 48h.



J'ai essayé de lancer une partie en ligne sur Hallo Collection cette après-midi et bien que le nombre d'options soit important, impossible de joindre une quelconque partie...



En effet, lorsque je sélectionne un mode de jeu, quelqu'il soit, puis lance la partie, l'affichage de joueurs en attente ne bouge pas (le matchmaking ne se fait pas)...



Auriez-vous une explication ?

Le jeu en ligne est bien cross-plateforme avec les One ?



J'ai pourtant la fibre (Paris intramuros) et un abonnement au GamePass. Bien entendu j'imagine que j'ai du louper un truc basique mais j'ai eu beau chercher ...



Merci beaucoup, bonne soirée et bon weekend à tous.