Bonsoir,Il y a un mois Fromsoftware a tweeté à propos d'Elden Ring (en gros pour dire que le jeu existait toujours quoi) suivis quelques jours après de Philou qui a parlé du jeu.Bref m'est d'avis que si Fromsoft voulait simplement rassurer à propos de l'existence du jeu, il l'aurait fait après les TGA pour ainsi éviter toute déception. Je pense que c'est le bon moment pour nous en montrer plus.Après une déception peut arriver mais bon autant se hype quand même pour le futur BGEPour finir quelques fanarts trouvés sur le net :Bon visionnage !PS : Allez et la meuf d'Elden Ring dans Smash Bros pour finir le tout en beauté !

posted the 12/10/2020 at 08:35 PM by chiotgamer