"Nous sommes ravis d'accueillir Daybreak dans la famille Enad Global 7 aujourd'hui. Daybreak est une entreprise pour laquelle j'ai la plus grande admiration, non seulement pour ses jeux, mais aussi pour les équipes qui se trouvent derrière ces jeux et ces services. Ensemble, nous avons des projets audacieux et passionnants pour l'avenir et je suis impatient de faire de ces rêves une réalité pour les joueurs du monde entier" - Robin Flodin, PDG et co-fondateur d'Enad Global 7

Après le rachat de Piranha Games, les développeurs de MechWarrior, pour un montant inconnu, le groupe suédois Enad Global 7, composé de Toadman Studios (Immortal : Unchained, EvilEvil, IGI Origins), Big Blue Bubble (24 : The Mobile Game, Army Men : Soldiers of Misfortune, Mage Knight : Destiny's Soldier, Burn the Rope), Antimatter Games (RisingStorm, Killing Floor, '83), Sold Out (division édition) et Petrol Advertising (division marketing), a récupéré Daybreak Game pour 300 millions de dollars.Anciennement connu sous le nom de Sony Online Entertainment, Daybreak Game Company était une filiale de Columbus Nova puis Inception Acquisitions avant de devenir indépendant sous le nom de Daybreak Game. Après plusieurs péripéties avec la licence H1Z1 et NantWorks, la société américaine avait décidé de se restructurer en début d'année en créant les studios Dimensional Ink Games, Darkpaw Games et Rogue Planet Games par le biais de l'initiative "Franchise First" pour pleinement se concentrer sur les licences DC Universe Online, EverQuest et PlanetSide. Durant l'été, Daybreak Game s'était offert Cold Iron Studios, ancienne filiale de FoxNext Games (Disney) et Scopely qui travaille sur un shooter Alien pour consoles et PC.