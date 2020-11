Bonjour ! Je viens de recevoir une notification dans les nouvelles sur ma Switch comme quoi une démo grauite est désormais disponible pour le jeu The Wonderful 101 du studio Platinum Games . Etant intrigué par ce jeu depuis un moment et étant assez fan en général des jeux de ce studio, je vais donc m'empresser d'aller tester ça ! Le jeu est d'ailleurs en promo actuellement sur l'eShop : 30,59€ (-32%) au lieu de 44,99€ habituellement. [video]http:///www.youtube.com/watch?v=wvlcVFLdEFk[/video]

posted the 11/30/2020 at 10:51 AM by kevinmccallisterrr