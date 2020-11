Star Citizen

Les vaisseaux aux câblages apparents, sans finitions et avec matériaux bruts c'est votre truc ? La piraterie aussi ? Alors DRAKE INTERPLANETARY est la marque qu'il vous faut pour vaquer à vos occupations dans l'univers de Star Citizen. Du versatile Cutlass (combat, transport) au longiligne Caterpillar (commerce), il y a de quoi faire !Tous les vaisseaux de la marque peuvent être observés aujourd'hui sous tous les angles à l'exposition de vaisseaux de New Babbage sur la planète microTech. Comme pour les autres marques, certains vaisseaux pas encore jouables sont par ailleurs proposés sous forme holographique afin de hyper les joueurs les plus acharnés...Et de l'acharnement, il en fallait pour mettre la main sur l'emblématique Kraken, gigantesque station spatiale toujours en concept et vendue pas loin de 2000 euros. En effet, le petit stock proposé (CIG limitant les gros vaisseaux achetables pour éviter qu'il y en ait trop) est parti en l'espace de quelques minutes. Rappelons que l'achat de tels mastodontes n'est absolument pas obligatoire et sert uniquement à financer le développement du jeu. D'autres vaisseaux comme les Cutlass sont également achetables ce jour, les prix variant autour de 110€ l'unité :Vous pouvez jouer à Star Citizen pour environ 50€ (pour le jeu et un vaisseau) et encore mieux : vous pouvez gratuitement tester Star Citizen en ce moment même et ce jusqu'au 2 décembre ( cliquez là pour vous créer un compte , ce lien incluant un code referral ). De quoi vous faire une idée des ambitions de Chris Roberts et de ce qu'est un jeu en Alpha ouvert...