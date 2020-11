Aujourd'hui, les joueurs habituels de Star Citizen comme tous ceux qui se sont créé un compte peuvent tester les vaisseaux industriels MISC. Vaisseaux moches pour certains, superbes pour d'autres... MISC est une marque qui divise.Aujourd'hui encore, les vaisseaux MISC d'ores et déjà jouables comme ceux qui sont encore en concept sont en vente. Un petit Reliant Kore ? Il vous en coûtera 70,98€ . C'est plutôt la station spatiale Endeavor qui vous tente avec ses nombreux modules ? Alors ce sera plutôt 1092€ Faut-il le rappeler, il est parfaitement inutile d'acheter un vaisseau au-delà de celui fourni avec un(45€ pour le Mustang ou l'Aurora ). Si vous achetez un autre vaisseau, c'est uniquement pour soutenir le développement du jeu même si bien sûr ce vaisseau sera constamment disponible dans votre hangar, ce qui vous évitera de le farmer pour vous le payerVoici la vidéo du jour :À demain pour une grosse journée, celle consacrée aux vaisseaux préférés des pirates de l'espace, Drake !

posted the 11/24/2020 at 08:01 PM