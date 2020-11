Star Citizen

Le Mercury Star Runner, c'est un peu le vaisseau de l'année pour Star Citizen. Dévoilé en tant que concept en 2018, le vaisseau de Crusader Industries est désormais jouable et est donc en vente pendant l'IAE 2950 (un événement au sein du jeu et qui célèbre l'anniversaire de Star Citizen).Vous pouvez en apprendre plus sur le vaisseau et le voir sous toutes ses coutures au travers de cette page du site officiel spécialement créée pour l'occasion . Vaisseau pour un équipage pouvant comprendre jusqu'à 3 membres, le Mercury est vendu 245,70€ (en) ou bien 283,92€ avec des(en gros vous revendez des vaisseaux que vous aviez déjà pour l'acheter). Dans les deux cas, le Mercury disposera d'une assurance sur 10 ans. À vaisseau unique, vidéo unique, et il semblerait qu'elle soit la première d'une petite série que va proposer CIG dans l'univers de Star Citizen :Aux côtés du Mercury et de la marque Crusader Industries, deux autres marques sont également exposées aujourd'hui : Kruger Intergalactic et Tumbril. La première propose de petits vaisseaux de combat monoplaces et l'autre des véhicules (motos et voitures). Évidemment, pour ces produits, les prix sont autrement plus abordables (entre 27€ et 100€ pour le gros tank Nova). Voici la vidéo de présentation de l'exposition de ce lundi 23 novembre 2950 :Pour rappel, il est inutile d'acheter ces vaisseaux si vous jouez régulièrement au jeu : ils peuvent tous être achetés avec l'argent du jeu (les UEC) au sein du jeu. En achetant un vaisseau en dépensant des euros, l'intérêt c'est qu'il sera indéfiniment vôtre, disponible dans votre hangar, et puis surtout vous contribuez au financement de Star Citizen.Si vous souhaitez essayer le Mercury et les véhicules et monoplaces évoqués ci-dessus, sachez queen cette période d'anniversaire, et ce jusqu'au 2 décembre. Vous avez juste besoin de vous créer un compte sur Star Citizen pour y jouer et pour ce faire, vous pouvez cliquer sur ce lien (qui contient déjà un code de parrainage ).