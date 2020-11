Star Citizen

Nouveau jour, nouveaux vaisseaux à essayer au sein du jeu Star Citizen, pendant cette période de l'année où se fête l'anniversaire de la vision de Chris Roberts. À l'honneur en ce dimanche, la marque Anvil et ses vaisseaux variés, par exemple utilisés pour le transport de troupes (la Valkyrie), l'exploration (le Carrack), la chasse à la prime (le Hawk) ou bien simplement pour débuter Star Citizen avec un petit vaisseau de transport de cargo (le Pisces) ou un chasseur (l'Arrow).Si vous avez la flemme de suffisamment jouer au jeu pour pouvoir les acheter, tous ces vaisseaux sont en vente à partir d'aujourd'hui et jusqu'à dimanche 2 décembre, pour des sommes allant de 49,14€ (le Pisces) à 655,20€ (le Carrack).On notera que la vidéo du jour met en lumière le chasseur F8C Lightning, mais qu'il n'est pas achetable ni d'ailleurs louable, on peut seulement le regarder à l'exposition :Pour rappel, vous pouvez vous faire une idée du potentiel de Star Citizen simplement en vous créant un compte sur le site officiel du jeu, car Star Citizen est en accès gratuit jusqu'au 2 décembre ( cliquez ici pour vous créer un compte de citoyen des étoiles ).