Star Citizen

La dernière version de Star Citizen vient de sortir. Mineure, cette mise à jour apporte deux vaisseaux, le très attendu Mercury Star Runner et le Nomad (qui devrait être débloqué demain). Si vous souhaitez en apprendre davantage sur le Mercury, de nombreux YouTubeurs ont réalisé une vidéo de présentation du vaisseau. Celle ci-dessous présente l'avantage d'être en français :En plus de ces deux vaisseaux, cette mise à jour amène surtout avec elle l'IAE 2950, un évènement sur environ 10 jours pendant lequel l'anniversaire de Star Citizen est célébré au sein même du jeu.Pendant cet IAE, tous les vaisseaux seront jouables, jour après jour. Et puis surtout, Star Citizen sera accessibleà toute personne s'étant simplement créé un compte sur le site officiel du jeu, RobertsSpaceIndustries.com cliquez ici pour vous en créer un !).À très vite dans les étoiles !